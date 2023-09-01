Adana'da park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1'i ağır 2 yaralı

DHA
Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı İnönü Bulvarı'nda araç park etme nedeniyle iki grup arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerinden ayrılıp tabancayla tekrar gelen kişi ya da kişiler tartıştıkları Veysel S. ve Musa S.'ye ateş açıp olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılardan birinin durumu ağır
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Göğsüne kurşun isabet eden Veysel S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.