Adana'da parkta oturanlara silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı Adana'da parkta otururken motosikletle gelen şüpheliler tarafından uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 2'si ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 kişi, parkta oturan Ulaş E., Recep Y., Hasan K. ve Mustafa Ç.'nin yanına yaklaşarak tabancayla kurşun yağdırıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 yaralının durumu ağır

Yaralılardan Ulaş E.'nin göğüs ve sırt kısmından, Mustafa Ç.'nin ise kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandığı öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışma başlattı.