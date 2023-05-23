Adana'da polis, su dolu caddede tıkanan rögarı açtı Adana’da sağanak yağmur nedeniyle birçok yol göle dönerken, bir trafik polisi de tıkanan rögarı açmak için mücadele etti.

İHA Meteoroloji'nin uyarısından sonra Adana ve Mersin’de gece saat 04.30 gibi başlayan ve yaklaşık bir saat süren yağmur hayatı felç etti. Şehrin birçok noktasında yollar su birikintileriyle doldu. Yollar göle döndü Sürücüler araçlarıyla gitmekte güçlük çekti. Bu sırada trafik polisleri de tıkanan yolları açmak için görevlendirildi. Polisten takdir toplayan davranış Bir trafik polisinin tıkanan rögarı açmaya çalışması ise dikkat çekti. Göle dönen yoldaki suların çekilmesi için eline aldığı sopalarla rögarı açmaya çalışan polisin örnek davranışı takdir topladı.