Adana'da polisi ezip kaçmak isteyen hükümlü yakalandı Adana'da kendisini durdurmak isteyen polise otomobiliyle çarpıp kaçmak isteyen hükümlü aracın lastiklerine ateş edilerek yakalandı.

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İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde devriye ekipleri uyuşturucu satın almak ve kullanma suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümmet Taylan S.'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

Sürücü Ümmet Taylan S., polislerin ihtarına uymayarak aracıyla bir polis memuruna çarpıp ayağının üzerinden geçti.

Lastiklerine ateş edildi

Bu sırada yaralanan polis memurunun ekip arkadaşları söz konusu şüphelinin aracının lastiklerine tabancayla ateş ederek kaçmasının önüne geçti.

Ümmet Taylan S. ile yolcu konumundaki S.Ö. kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Ümmet Taylan S.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

İkisi de suç makinesi çıktı

Söz konusu hükümlü Ümmet Taylan S.'nin kasten öldürmeye teşebbüs ve yağma gibi çeşitli suçlardan 20 adet, yolcu konumdaki S.Ö.'nün de 'kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşıma' gibi suçlardan 11 adet suç kaydığı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler polis merkezine götürülürken yaralı polis memuru ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)