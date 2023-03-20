Adana'da Ramazan öncesi et fiyatları sabitlendi Kasaplar Odası, yaklaşan Ramazan ayı öncesi esnafa zam yapmamaları yönünde tebligat gönderdi. Oda, kemikli koyun ve dana etini 160 TL'ye, kuşbaşı eti ise 200 TL'ye sabitledi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler kırmızı et fiyatlarını da vurdu.

Deprem nedeniyle yeterli hayvan kesimi olmaması ve aracı kurumlar tarafından stok yapılması nedeniyle et fiyatında artışlar yaşandı.

Adana'da fiyatları sabitleme yoluna gidildi

Ramazan ayına sayılı günler kala Adana Kasaplar Odası, kemikli koyun ve dana etini 160 TL'ye, kuşbaşı eti ise 200 TL'ye sabitledi.

Oda, yaklaşan Ramazan ayı öncesi esnafa ‘zam yapmama’ tebligatı gönderdi.

"Etiketler denetlenmeli"

Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara ucuz ve kaliteli et yedirmeyi istediklerini belirterek, “İlerleyen günlerde de denetimler gerçekleştireceğiz. Biz et satışında aracı kurumların kaldırılmasını istiyoruz. Marketler etleri çok yüksek fiyattan satıyor. Kasabın 200 liraya sattığı eti marketler 300 liraya satıyor. Bu yüzden serbest piyasa ekonomisinin takip edilmesi gerekiyor. Market etiketleri denetlenmeli.” dedi.

"Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"

Kasap Mehmet Halit Erkek ise “Fiyatlardan dolayı mağdur oluyoruz. Arada aracılar olmasa fiyatlar daha düşük olur. Bizler Ramazan ayı içerisinde kemikli koyun etini 160 liradan, kemiksiz eti ise 200 liradan satacağız. Zam yapmayacağız. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz.” diye konuştu.