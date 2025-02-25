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İHA

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki sağlık kabininde Yusuf S. ve Cumali K., Yakup Y.'yeait sağlık kabinine geldi.

Motosikletten inen Cumali K., tabanca ile 13 el sağlık kabinine ateş açtı. Ardından ise Cumali K., Yusuf S.'nin kullandığı motosiklete binerek kaçtı.

Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"PARAYI VERMEZSEN DAHA KÖTÜ OLUR"

Şüphelilerin daha sonra Yakup Y.'yi arayıp, "Bu daha başlangıçtı, 1 milyon TL ceza kestik. Parayı vermezsen daha kötüleri olur." dediği öne sürüldü.

İş yeri sahibi Yakup Y.'nin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Gasp polisleri olayı derinlemesine araştırdığında Abdulbaki A.'ın olayı azmettiricisi olduğunu belirledi.

Şüphelilerin saklandıkları yeri tespit eden gasp polisleri operasyon düzenledi.

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Sarıçam ilçesine bağlı bir mahallede Abdulbaki A., başka bir mahallede ise Yusuf S., Cumali K. ve yanlarındaki arkadaşı Aziz Ş. yakalandı.

Adreslerin birinde ise olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

"OLAYLA ALAKAM YOK"

Emniyette sorguya alınan Cumali K. ve Yusuf S., "Abdulbaki A.'in kendilerine sağlık kabinine sıkın, para isteyeceğiz. Bunun üzerine olayı gerçekleştirdik." dedikleri öne sürüldü.

Abdulbaki A. ise "Neden sıktılar bilmiyorum. Ama sıkan kişileri tanıyorum. Benim olayla alakam yok." savunması yaptı.