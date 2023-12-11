Adana'da 'Sazan Sarmalı'na' polis baskını! 150 milyon TL'lik vurgunun sonu acı oldu Sazan Sarmalı yöntemiyle 150 milyon TL'lik vurgun yapan çete, düzenlenen eş zamanlı baskınla çökertildi. Şebekede bulunan 5 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dijital Sazan Sarmalı adı altında yürütülmekte olan ve Türkiye genelinde 374 ayrı müştekinin Phishing (Oltalama) amaçlı hazırlanan siteler üzerinden yaklaşık 150 milyon TL dolandırıldığı belirlendi.

Bu belirlemenin üzerine harekete geçen ekipler, Adana'da yuvalanan çeteye operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskında enselendi

Siber polisleri yaptıkları çalışmada, şebekenin lideri olan Ali B., liderin kardeşi Bekir B.’yi ve şebekenin içerisinde yer alan Murat D., Murat T., Mehmet S., Vedat Ö. Mehmet Emin S. ve İsa Y.’ye ulaştı. Ekipler, şahısların evlerine eş zamanlı baskın yaparak yakaladı.

Şüphelilerin, parayı kripto para olmak üzere otomobil, altın, döviz ve gayrimenkul satın alarak akladıklarını belirlendi.

Mal varlıklarına tedbir konuldu

Operasyon çerçevesinde şahısların suçtan elde ettiği parayla aldığı değerlendirilen 6 araç, 3 ev ve 2 arsayla ilgili savcılık tedbir kararı koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Ali B., Bekir B., Murat D., Mehmet S. ve Vedat Ö. tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)