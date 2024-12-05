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İHA

Türkiye bir yiğidini daha kaybetti.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Şehidin cenazesi, Adana'daki törenin ardından toprağa verilmek üzere götürüldüğü sırada konvoyda bulunan bir araç, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

ŞEHİDİN AKRABALARI YARALANDI

Otomobilde bulunan şehidin halası Hamide Özata, oğlu Ertuğrul Özata, gelini Esra Özata ile kamyonet sürücüsü Naci Karatop ve yanındaki Seyhan Karatop ve Duran Kavukkucak yaralanarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Adana'daki hastanelere sevk edildi.

HAMİLE KADIN BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Şehidinin halasının bulunduğu araçta bulunan ve yaralanan 31 haftalık hamile Esra Özata, Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Düşük riski olan Özata'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken karnındaki 31 haftalık bebeği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.