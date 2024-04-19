Adana'da "sen kadın değilsin" tartışması: Kanla bitti Tartıştığı Sevda S. ile Hatice K.’yi bıçakla yaralayan Betül Altınyüzük’ün ifadesinde, “Beni kapıda görünce ‘Bu kadın değil, açmayın’ dediler. Kendimi kaybettim" dediği ortaya çıktı.

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DHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi, Abidinpaşa Caddesi’nde bulunan bir derneğin 3’üncü katında ilginç bir olay meydana geldi.

Binaya giren Betül Altınyüzük, içeri alınmadı ve dernekte bulunan Sevda S. ve Hatice K. ile tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Altınyüzük, Sevda S.’yi kasığından, Hatice K.’yi ise kalçasından bıçakladı.

Altınyüzük, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekiplerince yakalandı.

Yaralılar ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

6 suç kaydı çıktı

Daha önce de aynı binaya gelip, dernekteki kişilerle tartışma yaşadığı öne sürülen Betül Altınyüzük’ün, ‘mala zarar verme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 6 kaydının olduğu ortaya çıktı.

"Kadın değil" kavgası

Altınyüzük, polis merkezindeki ifadesinde, “Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce, ‘Bu kadın değil, açmayın’ dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim.

Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp yaralamadığımı hatırlamıyorum.” dedi.

Tehditler savurdu

Sorgusu tamamlanan Betül Altınyüzük, sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildiği sırada gazetecilere, “Bana baş kaldıranın, başını keserim. Peşlerini bırakmayacağım.” dedi.

Adliyeye sevk edilen Altınyüzük, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaralılar Sevda S. ile Hatice K. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)