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- Adana'da sevgilisi hakkında konuşan arkadaşını yaraladı
Adana'da sevgilisi hakkında konuşan arkadaşını yaraladı
- DHA
- 02.11.2021 - 10:15
- Güncelleme : 02.11.2021 - 11:17
Adana'nın Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda alkol alan Emre Kocaman ile Bilal Duman arasında, bir süre sonra tartışma yaşandı.
İddiaya göre Bilal Duman, Emre Kocaman'ın kız arkadaşı hakkında rahatsız edici ifadeler kullandı.
BIÇAKLAYIP HASTANE ÖNÜNE BIRAKTI
Tartışma kavgaya dönüşürken Emre Kocaman, arkadaşı Duman'ı 5 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan Duman'ı otomobiliyle Seyhan Devlet Hastanesi’ne yakın bir yerde yol kenarına bırakan Kocaman, bölgeden uzaklaştı. Sağlık görevlilerinin fark edip hastaneye taşıdığı Duman, ameliyata alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kocaman’ın peşine düştü. Yaralama olayını gerçekleştirdiği bölgeye gittiği tespit edilen Kocaman’ın aracı, yol kenarında terk edilmiş bulundu.
SOKAK KÖPEĞİNDEN KAÇARKEN YAKALANDI
Polis ekipleri, çevrede arama yaparken sokak köpeklerinin kovaladığı Kocaman’ı yakaladı.
"ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM"
Gözaltına alınan Kocaman’ın, emniyetteki ifadesinde, “Alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum.” dediği belirtildi.
TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Kocaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Duman’ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.