Adana'da sevgilisini boğmaya çalışan madde bağımlısı müdahale eden 1 kişiyi öldürdü Tartıştığı sevgilisi Nesrin S.'yi boğmaya çalışan saldırgan Ahmet Can Geben, talihsiz kadına yardım etmek isteyen kaldığı aparttaki Saadettin Tangüner'i pompalı tüfekle öldürerek kaçmaya çalıştı. Saldırgan kaçarken de 3 kişiyi yaraladı.

DHA

Adana'nın Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 29 yaşındaki Ahmet Can Geben, kaldığı apartta iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle sevgilisi 28 yaşındaki Nesrin S. ile tartıştı.

Çıkan kavgada Geben, sevgilisinin boğazını sıkıp, boğmaya çalıştı.

Nesrin S., Geben'in elinden kurtulup, yardım istedi. Bu sırada Nesrin S.'nin sesine uyanan aynı apartta başka bir odadaki 58 yaşındaki Sadettin Tangüner, kapıya yöneldi.

Geben, odaya girip, Tangüner'i pompalı tüfekle boynundan ve kasığından vurdu.

Kaçarken 3 kişiyi yaraladı

Koşarak daireden çıkan Geben, apartmanın önünde bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Yiğit Can A. (30), Onur G. (27) ve Ömer Berkay A.'ya (25) da tüfekle ateş açtı. Şüpheli, bitişikteki inşaatın üst katına çıkarak saklandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tangüner'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı inşaatta yakaladı.

'Hatırlamıyorum' dedi

Emniyete götürülen Nesrin S., ifadesinde, "Kıskançlık krizine girip, beni boğmaya çalıştı. Sonrasında yan odadaki adamı tüfekle vurdu." dedi.

Şüpheli Geben ise uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. Geben, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)