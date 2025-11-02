Adana'da Seyhan Baraj Gölü kurudu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Seyhan Baraj Gölü yapılmadan önce köylerin Adana ile bağlantısını kuran ve 1900'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen Alman Köprüsü de sular altında kaldı.

Yıllarca su altında kalan Alman Köprüsü, kuraklık nedeniyle gölde sular azalınca yeniden ortaya çıktı.

Çakıt Nehri'nin yatağı değiştiği için nehrin kenarında duran Alman Köprüsü, drone ile görüntülendi.

"KÖPRÜNÜN ÜZERİNDE BALIK TUTARDIK"

Dörtler köyü sakini Adem Önder, "Eskiden burada Çatalan nahiyesi vardı. Oradaki köprü, Adana bağlantısını sağlıyordu. Babamın anlattığına göre, burayı Almanlar yapmış.

Eski dönemde köprünün bulunduğu yerde yerleşim yerleri varmış. O köprü, 'Alman Köprüsü' olarak biliniyor.

Balıkçılık yaptığım dönemlerde, o köprünün üzerine çıkıp balık tutardık. Baraj yapılınca su altında kaldı. Adana ile buranın bağlantısı koptu.

Buraya yeni köprü yapılana kadar, tabiri caizse biz burada 50 yıl hapis kaldık. Şu an köprü yeniden ortaya çıktı ama bir faydası kalmadı. Sadece tarihi açıdan bir önemi var." dedi.