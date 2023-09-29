Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine operasyon gerçekleştirildi Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlükleri gerekçesiyle bu sabah gerçekleştirilen operasyonla 58 şüpheli yakalandı.

AA

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar usulsüzlükleriyle ilgili soruşturma kapsamında 58 şüpheli gözaltına aldı.

KOM şubesi ekipleri, bu ilçelerdeki belediyelerde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, kişilerin adresleri ve belediye binalarına şafak vakti operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskın düzenlendi

Ekipler her iki belediyeye ve 61 şüphelinin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi, binalarda arama yaptı ve çevik kuvvet polisi de bu kapsamda çevrede güvenlik önlemi aldı.

58 kişi gözaltına alındı

Polis, belediye çalışanlarının da arasında olduğu 58 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)