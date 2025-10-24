Adana'da öğrenci servisine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

- Adana'da öğrenci servisine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
- Kaza sonrası çıkan yangında öğrenciler tahliye edildi ve yangın söndürüldü.
- Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’nde bir öğrenci servis aracı, hareket halindeyken önündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, servis aracının altına girdi ve araçta yangın çıktı.
ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
Servisteki öğrenciler hemen tahliye edilirken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Vatandaşlar yangını söndürmeye çalıştı, itfaiye ekipleri gelene kadar servise, yangın tüpleriyle müdahale edildi.
SIKIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YANARAK CAN VERDİ
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Ancak motosiklet sürücüsü, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Servis aracından geriye sadece demir yığını kaldı.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.