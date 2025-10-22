Abone ol: Google News

Adana'da silahla 'şaka' videosu çeken gençler karşılarında polisi görünce panik yaşadı

Kozan ilçesinde trafikte seyir halindeyken elindeki oyuncak silahla arkadaşını korkutmak isteyen genç, gerçek polisle karşılaşınca panik yaşadı. O anları sosyal medyada paylaşan gençler tehlikeli şaka nedeniyle tepki topladı.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 12:08
  • Adana'da trafikte oyuncak silahla video çeken gençler, polisle karşılaşınca panik yaşadı.
  • Gençler, "çakma" silahla yaptıkları şakayı sosyal medyada paylaşarak tepki topladı.
  • Polis müdahalesiyle karşılaşan gençler, kullandıkları silahın oyuncak olduğunu açıklamaya çalıştı.

Sosyal medyada takipçi artırmak isteyen "Adana'da sıradan bir gün" adıyla video çeken iki genç, trafikte seyir halindeyken karşı araçta bulunan arkadaşını oyuncak silahla korkutmak istedi.

Gençlerin bu anları kayda aldığı sırada, kırmızı ışıkta durdukları noktada Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olaya müdahale etti.

TEHLİKELİ ŞAKA TEPKİ TOPLADI

Polisin elinde gerçek silahı görünce panikleyen gençler, kullandıkları silahın 'çakma' olduğunu söyleyerek durumu açıklamaya çalıştı.

O anları sosyal medyada paylaşan gençler, tehlikeli şaka nedeniyle vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.

