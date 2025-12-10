Konya'da aranan şahsın yakalandığı yer pes dedirtti

- Konya'da, 49 suçtan aranan Mehmet A., polis tarafından bir evde saklanırken yakalandı.
- Meram ilçesinde düzenlenen baskında, gardırobun üst kısmında battaniye altında gizlenen Mehmet A. gözaltına alındı.
- Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Suçlulara göz açtırılmıyor...
Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 49 ayrı suçtan aranma kararı bulunan Mehmet A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.
ADRESİ BELİRLENDİ
Yapılan inceleme sonrası polis ekipleri, şahsın merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Şeyhali Sokak üzerinde bulunan bir evde saklandığını tespit etti.
Polis ekipleri, şahsın bulunduğu adrese baskın yaptı.
SAKLANDIĞI YERDE GÖZALTINA ALINDI
Evde arama yapan ekipler, Mehmet A.’yı yatak odasında bulunan gardırobun üst kısmında, battaniye altında saklanırken buldu.
Gözaltına alınan şahıs, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.