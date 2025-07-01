Adana'da silahlarını satıp, 'çalıntı' dedi: Gerçek öğrenilince tutuklandı Kentte, 'silah hırsızlığı' ihbarı üzerine başlatılan soruşturma, beklenmedik bir gerçeği ortaya çıkardı. İhbar yapan kişinin, kendi ruhsatlı tabancalarını usulsüz şekilde sattığı ve bu satışın üzerini örtmek için sahte ihbarda bulunduğu belirlendi.