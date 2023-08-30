Adana'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti Adana'da meydana gelen silahlı kavgada vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

Adana'nın Kozan ilçesi Görbeyaz Mahallesi'nde A.K. ile husumetli olduğu Ş.S. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.S. tabancasını çekerek A.K'ye doğru kurşun yağdırdı.

A.K. vücuduna isabet eder kurşunlarla ağır yaralandı.

Olay yerinde can verdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde A.K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

A.K.'nin cenazesi savcı incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.