Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde arkadaş grubu arasında başladığı iddia edilen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tabancalarla ateş açılan kavgada Hasan Karaaslan, boynundan ve başından, 4 kişi de bacaklarından vurularak yaralandı.

Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Özel harekat polislerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesine alınan Hasan Karaaslan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.