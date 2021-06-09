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    Adana'da silahlı kavgaya giderken polise yakalandılar

    Araçla bagajı açık bir şekilde silahlı kavgaya giden şüpheliler, polislerin görünce kaçmaya başladı. Şüpheliler aracı terk edip yaya olarak kaçtıkları sırada ara sokaklarda yakalandı.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 03:52
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    Adana'da silahlı kavgaya giderken polise yakalandılar

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi üzerinde, bagajı açık bir şekilde silahlı kavgaya giden hafif ticari araçta bulunan kişiler, polisi görmesi üzerine bir anda kaçmaya başladı.

    Bunun üzerine polis şüpheli aracın peşine düştü.

    3 KİLOMETRE ARAÇLA KAÇTILAR

    Yaklaşık 3 kilometre kaçan şüpheliler, Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi’nde aracı terk etti.

    Araç içerisinde bulunan 5 kişi ara sokaklara dağılarak polislere izini kaybettirmeye çalıştı.

    ARA SOKAKLARDA YAKALANDILAR

    Yüreğir Devriye Ekipleri ara sokaklarda yaptığı çalışmada 3 kişiyi yakalarken bir adet de ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

    Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Adana da silahlı kavgaya giderken polise yakalandılar #1

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    Adana da silahlı kavgaya giderken polise yakalandılar #3

    Adana da silahlı kavgaya giderken polise yakalandılar #4

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