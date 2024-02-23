Adana'da silahlı saldırı: Kırmızı ışıkta beklerken vuruldu Otomobiliyle trafik ışıklarında bekleyen Baran Gül isimli şahıs, motosikletli ve kasklı 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde ilginç bir olay meydana geldi.

Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi'nde otomobiliyle trafik ışıklarında bekleyen Baran Gül, yanına yaklaşan motosikletli ve kasklı 2 şüpheliyi görünce neye uğradığını şaşırdı.

Şüphelilerden biri, otomobilin açık olan penceresinden uzattığı tabancayla peş peşe ateş açtı.

Gül, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Baran Gül, otomobildeki yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gül'ün, çok sayıda ameliyat geçirdiği ve hayati tehlikesinin ise sürdüğü belirtildi.

Şüpheliler aranıyor

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)