Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki genç öldü
İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde 16 yaşındaki Erkan Efe Dağoğlu, arkadaşlarıyla dere kenarında oturup sohbet ettiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi, Dağoğlu'na tabancayla defalarca ateş açtı.

Dağoğlu, açılan ateş sonucunda başından, boynundan ve göğsünden vurularak kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan kaçarak izini kaybettirdi.

Olay yerinde can verdi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Erkan Efe Dağoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)