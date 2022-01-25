Bir telefon dükkanındaki bilgisayarları çalmak isteyen 2 şahıs, durumu fark eden iş yeri sahibinin engellemesi sonucu silahla ateş açıp, kaçtı. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki kar maskeli iki kişi, Abdülkadir el-Faris’in (26) cep telefonu dükkanına geldi.

Şüphelilerden biri, belinden çıkardığı tabancayla el-Faris’i tehdit edip, tezgahta duran dizüstü bilgisayarı almaya çalıştı.

SOYGUN İÇİN GELDİĞİ İŞ YERİNE SİLAHLA ATEŞ AÇIP, KAÇTI

Bunun üzerine el-Faris, şüphelinin bilgisayarı almasına engel olmak isteyince arbede çıktı. Daha sonra eli silahlı şüpheli, iş yeri içerisine rastgele ateş açıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da silahlı soygun girişimi kamerada VİDEO



ŞÜPHELİ 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenli kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelilerin, bir süre sonra maskelerini çıkarmasıyla ‘kasten yaralama’ suçundan kaydı olan Sedat C. (20) ile arkadaşı Bayram A. (18) olduğunu tespit etti.

1 ŞÜPHELİ KAYIP

Adresleri belirlenen şüphelilerden Sedat C. evine yapılan baskında yakalanırken, Bayram A.’nın ise izine rastlanılmadı.

"BİLGİSAYARI ALMAK İSTEDİK, ALAMAYINCA KAÇTIK"

Emniyete götürülen Sedat C. ifadesinde, "Arkadaşımdan tabanca aldım ve Bayram ile birlikte cep telefonu dükkanına gittik. Dizüstü bilgisayarı almak istedik. Beceremeyince de kaçtık" dedi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari şüpheli Bayram A.’yı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.









