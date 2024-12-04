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İHA

Adana’da Huzurevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı’nda yüzü maskeli bir şüpheli ve arkadaşı henüz bilinmeyen sebepten dolayı elinde tabanca ile siteye geldi.

Şüpheli, kadın güvenlik görevlisini tabanca ile rehin alıp dışarı çıkartarak rastgele ateş etmeye başladı.

Diğer şüpheli de güvenlik kulübesini ateşe verdi. Güvenlik görevlisinin kafasına silah doğrultan şüpheli adeta terör estirdi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu anların güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Şüpheliler firar

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.