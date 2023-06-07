Adana'da sokak köpekleri kediyi parçaladı 4 sokak köpeğinin otomobilin altındaki kediyi çıkartıp parçalama anları kameralara yansıdı.

İHA

Türkiye'de son dönemde başıboş sokak köpekleri büyük bir sorun teşkil ediyor.

Saldırıları ile birçok insanın ölümüne neden olan vahşi köpekler, diğer sokak hayvanlarını da tehdit ediyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 sokak köpeği, gece gördükleri kedinin peşine düştü.

Kediyi parçaladılar

Kedi bir otomobilin altına saklandı. Ancak köpekler otomobilin yanından ayrılmadı. Bir köpek, kediyi otomobilin altından ağzına alarak çıkarttı.

Köpek ağzına aldığı kediyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Daha sonra diğer köpekler de kediye saldırıp parçaladı. Bu anlar bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.