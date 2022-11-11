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    Adana’da sokak ortasında çatışma

    24 yaşındaki gencin ağır yaralandığı silahlı çatışmanın, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Çatışmaya karıştığı belirlenip gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
    • 11.11.2022 - 09:51
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    Adana’da sokak ortasında çatışma

    Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan ve aralarında husumet olan iki grup, 2 Kasım günü saat 23.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’nde karşılaştı.

    Taraflar arasında önce atışma sonra tartışma çıktı.

    Silahlar konuştu

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce Muhammet Salih İlhanlı ile arkadaşları Mithat Anlaş ve Selçuk Alakaş, tabancayla ateş açtı.

    Karşı gruptaki Hüseyin Arat, Mazlum Deniz (24), Caner Çiçek, Ümit Taylan Satar ve Ahmet Enes Alataş da karşılık verdi.

    Adana’da sokak ortasında çatışma #1

    Biri ağır yaralandı

    Karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mazlum Deniz, arkadaşları tarafından hafif ticari araçla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü.

    Burada ilk müdahalesi yapılan Deniz, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Adana’da sokak ortasında çatışma #2

    Çatışmaya karışan şüpheliler yakalandı

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, sokakta çok sayıda boş kovan, Deniz’in hastaneye kaldırıldığı hafif ticari araçta ise 2 ruhsatsız tabanca buldu.

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Arat’ın evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Adana’da sokak ortasında çatışma #3

    Daha önce de silahlı saldırıya uğradı

    Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çatışmanın Arat ile İlhanlı’nın sosyal medya üzerinden tartışıp, küfürleşmesi sonrası yaşandığı ortaya çıktı.

    Hastanede tedavisi süren Deniz’in, 17 Ekim’de otomobiline düzenlenen Kalaşnikoflu saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

    Adana’da sokak ortasında çatışma #4

    3 tutuklama

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Arat, Ahmet Enes Alataş ile Muhammet Salih İlhanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    DHA’nın haberine göre diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana’da sokak ortasında çatışma #5


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