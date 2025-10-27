Adana'da sopayla darbettikleri kişiyi bıçakladılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana’nın Çukurova ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Menderes Adası’nda bir grup, bir kişiyi kovaladı.

KAÇAN KİŞİYİ YAKALAYIP DARBETTİLER, BIÇAKLADILAR

Kaçan kişi bir süre sonra yakalandı ve saldırganlar tarafından sopa ve tekmelerle darbedildikten sonra bıçaklandı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Olay sırasında yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bıçaklanan yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.