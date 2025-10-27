Abone ol: Google News

Adana'da sopayla darbettikleri kişiyi bıçakladılar

Adana’da bir kişi, önce sopa ve tekmelerle, ardından bıçakla saldırıya uğradı. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 11:59
  • Adana'da Çukurova ilçesinde bir kişi, sopayla dövüldükten sonra bıçaklandı.
  • Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana’nın Çukurova ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Menderes Adası’nda bir grup, bir kişiyi kovaladı.

KAÇAN KİŞİYİ YAKALAYIP DARBETTİLER, BIÇAKLADILAR

Kaçan kişi bir süre sonra yakalandı ve saldırganlar tarafından sopa ve tekmelerle darbedildikten sonra bıçaklandı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Olay sırasında yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bıçaklanan yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

