Adana'da sosyal medya fenomeni motosiklet kazasında can verdi
DHA

Motosiklet paylaşımları yapan ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan 23 yaşındaki Burak Can Taşan, Adana'nın Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nde motosiketiyle seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarptı.

Kontrolden çıkıp devrilen motosikletteki Taşan yola savruldu.

Müdahalelere rağmen can verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Taşan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da sosyal medya fenomeni motosiklet kazasında can verdi