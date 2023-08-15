Adana'da sosyal medya fenomeni motosiklet kazasında can verdi

DHA
Motosiklet paylaşımları yapan ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan 23 yaşındaki Burak Can Taşan, Adana'nın Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nde motosiketiyle seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarptı.
Kontrolden çıkıp devrilen motosikletteki Taşan yola savruldu.
Müdahalelere rağmen can verdi
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulans ile hastaneye kaldırılan Taşan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.