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Adana'da spor salonuna Ramazan tepkisi: Salona çöp döktüler

Adana'da spor salonuna Ramazan tepkisi: Salona çöp döktüler Seyhan'da gelen müzik sesi ve sporcuların giyiminden rahatsız olan bir grup kadın, spor salonunu basarak salona çöp döktü. Tartışmanın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.