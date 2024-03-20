DHA
İlk Ramazan tartışması Adana'da yaşandı.
Tartışma Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi, Yaşar Baydoğan Caddesi’nde meydana geldi.
Müzik ve sporcuların giyimine tepki gösterdiler
Evlerinin altındaki spor salonundan gelen müzik sesi ve sporcuların giyiminden rahatsız olan bir grup kadın, salon görevlileriyle tartıştı.
Salona çöp döktüler
“Ramazan'da edepsizlik yapmayın, apartmanın huzuru kalmadı” diye tepki gösteren kadınlar, iş yerinin içine ve çevresine çöp döktü.
O anlar kamerada
Yaşananlar, salondakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Taraflar, polis merkezine giderek karşılıklı şikayetçi oldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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