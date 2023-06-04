Adana'da suçüstü yakalanan deprem hırsızı darbedildi Çukurova'da hasarlı binadan hırsızlık yaptığı sırada vatandaşlar tarafından yakalanan şahsın sopalarla dövüldüğü anlar kameralara yansıdı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen depremlerde Adana’da şehir merkezinde 11 bina yıkılırken 8 bine yakın bina da hasarlı olduğu için boşaltıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde boşaltılan bir binaya hırsızlar dadanıp apartmanda ne ver ne yok çalmaya başladı.

Evi ağır hasarlı olduğu için boşaltan apartman sakinleri de bina etrafında beklemeye başladı.

Suçüstü yakalandılar

Bu arada iki kişi gelerek binaya girdi. Vatandaşlar hemen bu şahısların arkasından binaya girdiklerinde şahısların kapı kolu, pencere, plastik doğrama gibi değerli eşyaları çaldıklarını gördü.

Hırsızlardan biri vatandaşları fark edip kaçtı. Diğer zanlı ise bir daireye girdi.

Dayak yerken yalvardı

Zanlı vatandaşlar tarafından dairenin banyosunda jakuzi de yakalandı. Yakalan zanlı vatandaşlar tarafından darbedildi. Sopalarla dövülen zanlı vatandaşlara yalvardı.

Bu anlar saniye saniye görüntülendi.