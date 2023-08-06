Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu Seyhan ilçesinde ayaklarını yıkarken dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen 14 yaşındaki Sozdar Beko hayatını kaybetti.

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DHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde Sozdar Beko, salatalık tarlasında çalıştıktan sonra arkadaşlarına ayaklarını yıkamak için sulama kanalına gideceğini söyledikten sonra yanlarından ayrıldı.

İşçiler, Sozdar’ın dönmemesi üzerine sulama kanalında arama yaptı.

Ekiplere haber verildi

Bu sırada polis ve sağlık ekiplerine de haber verildi.

İşçiler, Sozdar’ı sulama kanalındaki çalılara takılmış halde buldu.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekibi, kıyıya çıkarılan Sozdar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Ayaklarını yıkamaya çalışırken dengesini kaybedip, suya düştüğü değerlendirilen Beko'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.