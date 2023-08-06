DHA

Adana'nın ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde Sozdar Beko, salatalık tarlasında çalıştıktan sonra arkadaşlarına ayaklarını yıkamak için sulama kanalına gideceğini söyledikten sonra yanlarından ayrıldı.

İşçiler, Sozdar’ın dönmemesi üzerine sulama kanalında arama yaptı.

Ekiplere haber verildi

Bu sırada polis ve sağlık ekiplerine de haber verildi.

İşçiler, Sozdar’ı sulama kanalındaki çalılara takılmış halde buldu.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekibi, kıyıya çıkarılan Sozdar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Ayaklarını yıkamaya çalışırken dengesini kaybedip, suya düştüğü değerlendirilen Beko'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.