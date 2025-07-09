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Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü son anda kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünün vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı.

İHA İHA
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Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü son anda kurtarıldı

Adana'nın Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde otomobiliyle Mavi Bulvar'da ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç sulama kanalına düştü.

Otomobil, kısa sürede suyun içine battı.

Bu sırada araçtan çıkmayı başaran sürücü, kanalda sürüklenmeye başladı.

SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR KURTARDI

Vatandaşlar kanala atlayıp sürücüyü kurtarmak için çaba harcadı.

Sulama kanalına giren vatandaşlar kısa sürede sürücüyü kanaldan kıyıya çıkarmayı başardı.

Can pazarının yaşandığı sulama kanalında bir çok kez kaza olduğu, bir önlem alınması gerektiği belirtildi.

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