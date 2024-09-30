Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
İHA

Adana'nın ilçesine bağlı Kayarlı Mahallesi’nde yürüyen vatandaşlar sulama kanalında ceset gördü.

Cesedi bulanlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sualtı polisleri, cesedi kanal içerisinden çıkarttı.

OTOPSİ YAPILACAK

Çürümeye başlayan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kimlik tespiti ve ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Yusuf Balıkçı
Editör