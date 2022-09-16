Petrol
90.78
-0.09%
Euro
18.2812
0.09%
Dolar
18.2694
0.02%
Altın
977.48
-0.05%
Borsa
3363
0.00%
Bitcoin
365.328
-2.35%
BTXN Coin
6.97
8.73%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    Adana'da takla atan otomobildeki baba öldü, çocukları yaralandı

    Refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra takla atarak inşaat alanına uçan otomobilin sürücüsü Adem Toklu (57) öldü, yanında bulunan çocukları Yasin ve İbrahim Ethem Toklu ise yaralı kurtuldu.
    • 16.09.2022 - 01:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da takla atan otomobildeki baba öldü, çocukları yaralandı

    Adana'nın merkez Seyhan ilçese Gürselpaşa Mahallese Yaşar Bayboğan ile Şehit Polis Şahin Polat Aydın caddelerinin kesiştiği kavşakta Adem Toklu yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki sinalizasyon direğine çarptıktan sonra takla atarak yol kenarındaki inşaat alanına uçtu.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre kazada ağır yaralanan sürücü Toklu ile yanındaki oğulları Yasin ve İbrahim Ethem Toklu, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

    Baba hastanede hayatını kaybetti

    Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan baba Adem Toklu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Yaralı iki kardeşin tedavisine ise devam edildiği bildirildi.
    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana da takla atan otomobildeki baba öldü, çocukları yaralandı #1

    Adana da takla atan otomobildeki baba öldü, çocukları yaralandı #2

    Adana da takla atan otomobildeki baba öldü, çocukları yaralandı #3

    Adana da takla atan otomobildeki baba öldü, çocukları yaralandı #4


    Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız deniz aracı geliştirildi
    Gündem

    Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız deniz aracı geliştirildi

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Kraliyet muhafızı nöbet sırasında bayıldı
    Dünya

    Kraliyet muhafızı nöbet sırasında bayıldı

    Görüş Bildir