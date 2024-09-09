Adana'da tartıştığı arkadaşını öldüresiye dövüp bıçaklayarak öldürdü Adana’da bir seyyar dönerci, tartıştığı arkadaşı tarafından öldüresiye darbedilip bıçaklanarak öldürüldü. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Adana'da kan donduran cinayet..

Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana gelen olayda seyyar dönerci Ozan Alpay (27), tezgahında çalıştığı sırada yanına gelen arkadaşı Gökhan B. (31) ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında her iki taraf birbirine küfür edince kavga çıktı.

DARBEDİP GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Kavga sırasında Alpay'ı öldüresiye darbeden Gökhan B., ardından göğsünden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ozan Alpay’ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Alpay, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ALKOLLÜYDÜM, BİR ANLIK ÖFKEYLE BIÇAĞI SAPLADIM"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi evine yapılan operasyonla yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda şüpheli Gökhan B.'nin “Alkollüydüm, kavga ettik. Küfürleşince bir anlık öfke ile bıçağı sapladım” dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)