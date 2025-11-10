Adana'da tartıştığı kadını çantayla darbetti

- Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir erkek, tartıştığı kadını saçından çekip çantayla darbetti.
- Olay cep telefonuyla kaydedildi ve çift daha sonra bölgeden ayrıldı.
- Kadın zaman zaman tokatla karşılık verdi ancak ikili tartışmaya devam etti.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde elektrik trafosunun kenarında oturan 20'li yaşlarda bir erkek ve kadın, bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadının saçını çekip, tartaklamaya başladı.
KADINA ÇANTASIYLA SALDIRDI
Daha sonra erkek, kadını yere yatırıp çantasıyla başına vurarak darbetti.
Kadının zaman zaman tokatla karşılık verdiği ancak sohbet etmeye devam ettikleri anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İkili daha sonra bölgeden ayrıldı.