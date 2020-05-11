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    Adana'da, tartıştığı kocasını tabancayla yaraladı

    Tartışma sırasında, Gizem A. tarafından vurulan Cengiz A., hastaneye kaldırılıp ameliyata alınırken, eşi ise gözaltına alındı.
    • DHA
    • 11.05.2020 - 08:35
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    Adana'da, tartıştığı kocasını tabancayla yaraladı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde yaşayan Cengiz A. ile eşi Gizem A. arasında, gece henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

    Tartışma sırasında Cengiz A. tabancayla eşini tehdit etti.

    TEHDİT ETTİĞİ KOCASINI VURDU

    Daha sonra Cengiz A.'nın koltuğa bıraktığı tabancayı alan Gizem A., eşine bir el ateş etti.

    Cengiz A., göğsüne isabet eden kurşunla yere yığılırken, Gizem A. ise olayda kullandığı tabancayla dışarıya çıkıp, yardım istedi.

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz A., ameliyata alındı. Gizem A. ise tabancayla birlikte olay yerine gelen polislere teslim oldu.

    Gözaltına alınan Gizem A., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.

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