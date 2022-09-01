Adana’da taşı kafatası sandı, polisi alarma geçirdi

Bahçedeki tuvalet ve banyoyu yıkarken meydana gelen delikten bakan Mustafa Bulut, taş parçasını kafatası zannedince polisi alarma geçirdi. Gerçek, polisin araştırması ile ortaya çıktı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi’ndeki müstakil evin sahibi Mustafa Bulut, bahçede önceki yıllarda banyo olarak kullanılan bölümü balyoz ile kırmaya başladı.

Zeminde beliren geniş delikten bakan Bulut, gördüğü manzara karşısına şaşakaldı. Taş yığınları arasında kafatası olduğunu ileri süren Bulut, durumu polis ekiplerine bildirdi.

“Yaklaşık 55 yıldır burada oturuyoruz”

İHA’nın haberine göre; delikten bakınca şaşırdıklarını ifade eden Bulut, “Bu alanı yıkmaya başladık ve delik kendiliğinden belirdi. İçeri baktığımızda kafatası olduğunu gördük ve polise haber verdik. Dedemden kalan bir ev, yaklaşık 55 yıldır burada oturuyoruz. Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk.” diye konuştu.

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Kafatası değil, taş çıktı

Adrese gelen ekipler, zemini kırarak genişletti. Yapılan çalışmada kafatası zannedilen cismin, taş olduğu belirlendi.