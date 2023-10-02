Adana'da tecavüz suçlamasına karşı dava! İftiradan ceza aldı Adana'da ayrılmak istediği kadın tarafından tecavüzle suçlanıp 5 ay hapis yattıktan sonra iftira davası açan Tuncay Doğanel, mahkeme tarafından haklı bulundu.

İHA

Adana’da yaşayan 44 yaşındaki Tuncay Doğanel, 2016 yılında sosyal medya uygulaması üzerinden 50 yaşındaki F.A.H. isimli kadınla tanıştı.

Çift bir süre görüştükten sonra aşk yaşamaya başladı.

Bu süreçte iddiaya göre, Doğanel, F.A.H.’ye 12 bin lira para verdi ancak bir süre sonra F.A.H.’nin evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi.

Kadın tecavüzle suçladı

Bunun üzerine F.A.H., Doğanel’i tecavüzle suçladı. 24 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınan Doğanel, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 ay ceza yattı

5 ay boyunca cezaevinde tutuklu bulunan Doğanel, daha sonra salıverildi ve 31 Ekim 2017 tarihinde ise tecavüz suçlamasından beraat etti.

Karşı davada haklı bulundu: Kadına 1 yıl ceza

Bunun üzerine Doğanel, F.A.H. hakkında ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma’ suçundan dava açtı. 3 Mart 2022 tarihinde sonuçlanan davada ise mahkeme, F.A.H. hakkında 1 yıl hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

"Hayatımı kararttılar, daha yeni iş bulabildim"

Tecavüz suçlamasıyla hayatının karardığını söyleyen Tuncay Doğanel, İhlas Haber Ajansı’na konuştu.

Doğanel, “Çok zor günler geçirdim. Babamı kaybettim ve insanlar tarafından dışlandım. İnsan hayatı bu kadar kolay olmamalı. Benim hayatımı kararttılar. 12 bin lira para verdim, paramı isteyince bana bu suçu attılar.

Daha yeni iş bulabildim çalışmaya başladım. Şu anda maddi ve manevi tazminat davaları da açtım. Adaletin, haklının yanında olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)