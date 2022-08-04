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    Adana’da tehlikenin sınırlarını zorlayanlar

    Çeşitli noktalarda trafik güvenliğini tehlikeye sokanlar, kameralara yansıdı. Kapısı açık otomobili kullanan sürücü ile motosiklet üzerinde motosikletle giden kişi, görüntülerde yer aldı.
    • 04.08.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 10:51
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    Adana’da tehlikenin sınırlarını zorlayanlar

    Adana’nın Seyhan ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda sürücü kapısı açık olarak otomobilin tavanında yolculuk eden kişi, trafik güvenliğini tehlikeye soktu.

    Yine aynı güzergahta motosikleti ile kilometrelerce tek teker ilerleyen çocuk da tehlikeye aldırış etmedi.

    Motosikleti kucağına aldı

    Öğretmenler Bulvarı'nda ilerleyen motosikletlinin arkasındaki kişi ise başka motosikleti kucağına yerleştirerek yolculuk etti.

    İkili, kendilerini görüntüleyenlere gülerek yola devam etti.

    Adana’da tehlikenin sınırlarını zorlayanlar VİDEO

    Tehlikenin sınırlarını zorladılar

    Tehlikenin sınırlarını zorlayan kişiler, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

    DHA’nın haberine göre ise polis ekipleri, trafiği tehlikeye sokan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana’da tehlikenin sınırlarını zorlayanlar #1

    Adana’da tehlikenin sınırlarını zorlayanlar #2

    Adana’da tehlikenin sınırlarını zorlayanlar #3

    Adana’da tehlikenin sınırlarını zorlayanlar #4


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