Adana'da tekerlekli sandalyesi çalınan Enes, emekleyerek geziyor

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Huriye ve Mustafa Çava çiftçinin zihinsel ve bedensel engelli oğlu Enes'in tekerlekli sandalyesi çalındı.

Tek sosyal aktivitesi tekerlekli sandalyesiyle gezmek olan Enes, şimdi sokaklarda emekleyerek vaktini geçirmeye başladı.

ENES'İN HIRSIZLARDAN TEK TALEBİ

Konuşamayan Enes, yeniden tekerlekli sandalyesine kavuşmayı bekliyor.

"OĞLUM ÇOK ÜZÜLÜYOR"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Huriye Çava, "Oğlumun tekerlekli sandalyesi çalındı. Benim okuma, yazmam yok. Babaları bizi terk etti gitti. Hiçbir yere gidip başvuru yapmadım. Oğlum çok üzülüyor.

Tekerlekli sandalyesini geri istiyor, sokaklarda emekleyerek geziyor. Mahalleli de görünce üzülüyor." diye konuştu.

"ÇOCUK ÇALDI DİYOR"

Tek hayalinin evladının yeniden tekerlekli sandalyesine kavuşması olduğunu belirten anne Çava, "Oğlum konuşamıyor ama çalan kişileri görmüş. ‘Çocuk çaldı' deyip duruyor. Tekerlekli sandalyesine kavuşmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.