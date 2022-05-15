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    Adana'da tekerlekli sandalyesinin aküsü çalındı

    Adana’da yalnız yaşan engelli Sakine Güller’in tekerlekli sandalyesinin aküleri çalındı. Üzüntüden kalp krizi geçiren yaşlı kadın, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
    • 15.05.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 15:51
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    Adana'da tekerlekli sandalyesinin aküsü çalındı

    Adana'nın Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3824 Sokak’ta yaşayan 66 yaşındaki Sakine Güller'in yüzde 87 engelli raporu var ve tekerlekli sandalye kullanıyor.

    Yalnız yaşayan ve akülü sandalyesi ile her işini kendisi halleden Güller, hırsızlar tarafından mağdur edildi.

    Aküllü tekerlekli sandalyesini evinin avlusuna bırakan Güller, sabah uyandığında sandalyenin akülerinin çalındığını gördü.

    Sabah durumu gören Güller, polise haber verdi. Adrese gelen ekipler, incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Komşusundan geçici olarak sandalye aldı

    DHA'nın haberine göre; günlerdir yürüyemediği için komşuların yardımıyla ihtiyaçlarını giderebildiğini belirten Sakine Güller, geçici olarak normal bir tekerlekli sandalye kullandığını fakat yalnız olduğu için çok zorlandığını söyledi.

    Adana'da tekerlekli sandalyesinin aküsü çalındı VİDEO

    Adana da tekerlekli sandalyesinin aküsü çalındı #1

    Üzüntüden kalp krizi geçirdi

    Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Güller, “Akülü sandalyem elim ayağımdı. Doktoruma, bakkala onunla gidiyordum. Çok zor durumdayım.

    Sabah gördüğümde üzüntüden kalp krizi geçirdim. Anjiyo oldum ve 6 gün yoğun bakımda yattım. Akülü sandalyemi tekrar istiyorum.

    Onu çalacak kadar düşenleri Allah’a havale ediyorum. Beddua etmek istemiyorum. Sürünüyorum resmen. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Hırsızlar yüzünden böyle kaldım” diye konuştu.

    Adana da tekerlekli sandalyesinin aküsü çalındı #2

    Adana da tekerlekli sandalyesinin aküsü çalındı #3


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