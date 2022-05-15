Adana’da yalnız yaşan engelli Sakine Güller’in tekerlekli sandalyesinin aküleri çalındı. Üzüntüden kalp krizi geçiren yaşlı kadın, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3824 Sokak’ta yaşayan 66 yaşındaki Sakine Güller'in yüzde 87 engelli raporu var ve tekerlekli sandalye kullanıyor.

Yalnız yaşayan ve akülü sandalyesi ile her işini kendisi halleden Güller, hırsızlar tarafından mağdur edildi.

Aküllü tekerlekli sandalyesini evinin avlusuna bırakan Güller, sabah uyandığında sandalyenin akülerinin çalındığını gördü.

Sabah durumu gören Güller, polise haber verdi. Adrese gelen ekipler, incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Komşusundan geçici olarak sandalye aldı

DHA'nın haberine göre; günlerdir yürüyemediği için komşuların yardımıyla ihtiyaçlarını giderebildiğini belirten Sakine Güller, geçici olarak normal bir tekerlekli sandalye kullandığını fakat yalnız olduğu için çok zorlandığını söyledi.

Adana'da tekerlekli sandalyesinin aküsü çalındı VİDEO

Üzüntüden kalp krizi geçirdi

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Güller, “Akülü sandalyem elim ayağımdı. Doktoruma, bakkala onunla gidiyordum. Çok zor durumdayım.

Sabah gördüğümde üzüntüden kalp krizi geçirdim. Anjiyo oldum ve 6 gün yoğun bakımda yattım. Akülü sandalyemi tekrar istiyorum.

Onu çalacak kadar düşenleri Allah’a havale ediyorum. Beddua etmek istemiyorum. Sürünüyorum resmen. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Hırsızlar yüzünden böyle kaldım” diye konuştu.