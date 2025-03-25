AA
Adana korkunç bir kazaya sahne oldu.
Merkez Sarıçam ilçesinde 21 yaşındaki Ali Yahya Ç'nin kullandığı otomobil, Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç S'ye çarptı.
Yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOK
Polis ekipleri, yayaya çarpan ve ehliyetsiz olduğu belirtilen otomobil sürücüsü Ali Yahya Ç'yi gözaltına aldı.
YAYANIN GÖZÜ TELEFONDA
Kaza, olay yerinin yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde, yayanın da telefona bakarak yürüdüğü görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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