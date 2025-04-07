Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Adana'da semt pazarında yaşanan telefon hırsızlığı olayında dikkat çeken bir detay fark edildi...

Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde kurulan semt pazarında alışveriş yapan E.K. isimli kadının telefonu, E.Ç. isimli yankesici tarafından çalındı.

Aynı pazarda alışveriş yapan İ.E. de M.A. isimli başka bir yan kesicinin kurbanı oldu.

KILIFTA BULDUĞU PARAYI YERDE BULMUŞ GİBİ YAPTI

İ.E., telefonunun çalındığını fark edince bir iş yerine gidip polisi aramaları için yardım istedi.

Bunu fark eden kadın hırsız, kılıfdaki 200 doları alıp İ.E.’nin yanı gelerek bulmuş gibi yaparak verdi.

HIRSIZLAR YAKALANDI

İki hırsızlık olayının da bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada kamera kayıtlarında şüpheli kadınlar M.A. ve E.Ç.’nin saklandığı adresler belirlendi.

SUÇU KABUL ETMEDİLER

Operasyonla yakalanan kadınların emniyetteki ifadelerinde, "Pazara alışveriş için gittik. Hırsızlık yapmadık" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.