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    Adana'da temizlik yapmayan çalışanını bıçakladı

    Apartman temizliği nedeniyle çıkan kavgada çalışanına bıçakla saldıran şirket sahibi, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.08.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 13:29
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    Adana'da temizlik yapmayan çalışanını bıçakladı

    Adana’nın Çukurova ilçesinde temizlik firması sahibi O.K. (43), çalışanı Suriye uyruklu M.S. (36) ile apartmana gelip temizlik yaptı.

    İş bittikten sonra ise apartmandaki vatandaşların talebi üzerine O.K., çalışanına mıntıka temizliği yapması gerektiğini söyledi.

    M.S. ise patronuna mıntıka temizliği yapmayacağını söyleyip küfür etti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

    BELİNDEN VE KOLUNDAN BIÇAKLADI

    M.S., belinden çıkarttığı meyve bıçağıyla patronuna saldırırken O.K. ise bıçağı alıp çalışanını belinden ve sol kolundan bıçakladı.

    Tartışma seslerinin üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.S.’yi hastaneye kaldırdı.

    Adana da temizlik yapmayan çalışanını bıçakladı #1

    "TERS KONUŞTU, KABADAYILIK YAPTI"

    Gözaltına alınmadan önce basın mensuplarına olayı anlatan Oğuzhan K., rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

    Olayı görgü tanığı gibi anlatan O. K. "Elini beline attı. Üstüme doğru geldi. ‘Elini oraya atma’ dedim. İş konusu hakkında tartışıyorduk. Ters tepki verdi, kabadayılık yaptı. Bıçakla saldırınca elinden aldım. Boğuşma sırasında yaralandı" dedi.

    Adana da temizlik yapmayan çalışanını bıçakladı #2

    GÖZALTINA ALINDI

    Bu sırada gazetecilere konuşan O.K. ise kendisini korumak için hamle yaparken çalışanını bıçakladığını öne sürdü.

    Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K., karakola götürülürken bıçaklanan M.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Mıntıka temizliği yapmayan çalışanını bıçakladı VİDEO

    Adana da temizlik yapmayan çalışanını bıçakladı #3

    Adana da temizlik yapmayan çalışanını bıçakladı #4

    Adana da temizlik yapmayan çalışanını bıçakladı #5

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