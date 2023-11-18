Adana’da tepki çeken video! Yarı çıplak dana ayağı temizledi: İşletme mühürlendi Bir işçi yarı çıplak şekilde dana ayağı temizlediği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler viral olunca ekipler harekete geçti ve işletme mühürlenip faaliyetten men edildi. 300 kilogram sakatata ise imha edilmek üzere el konuldu.

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İHA

Sosyal medyada beğeni uğruna yapılanlar, kullanıcıların başına adeta dert oluyor.

En çok tepki çeken ise gıda teröristleri oluyor.

İnsan sağlığını hiçe sayan ve hijyensiz bir ortamda ürünleri hazırlayan şahıslar, o anları kendi hesaplarında paylaşıyor.

Ancak durum bekledikleri gibi olmuyor.

Yarı çıplak et temizledi

Bunun bir örneği de Adana'da yaşandı. Seyhan ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı’nda bir şahıs yarı çıplak dana ayağı temizledi.

İş yeri mühürlendi, etlere el kondu

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri işletmeyi mühürleyip faaliyetten men etti.

Ayrıca 300 kilogram sakatata da imha edilmek üzere el konuldu.

Valilikten açıklama: Denetimler devam ediyor

Adana Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu işletmenin mühürlendiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu işletmeye ilgili kurumlarımızca denetim gerçekleştirilmiş olup 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım uygulanmıştır. İşletmede halihazırda bulunan 300 kilogram sakatat ürününe imha edilmek üzere el konulmuş ve zabıta ekipleriyle birlikte ürünlerin imha işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca işletme, mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. Aynı çarşı içerisinde bu kapsamda faaliyet gösteren diğer gıda işletmelerinin denetimine devam edilmektedir. Mevzuat hükümlerine uymayarak vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan hiçbir işletmenin faaliyetine müsaade edilmeyecektir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)