Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi

İHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün Türkiye genelinde sıcak havanın etkisini göstereceği uyarısı yaptı.
Adana'da bugün termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterdi.
Vatandaşlar parklar ve gölgelik alanlara akın edildi
Dışarı çıkanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti.
Sokak hayvanları da gölgelik alanlarda uyurken, güvercinler süs havuzlarının başından ayrılmadı.
Sokakta çalışanlar zorluk yaşadı
Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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