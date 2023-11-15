Adana'da ters yönde giden otomobil dehşet saçtı: 3 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Kemal Boz, kullandığı hafif ticari araç ile otoyolda ters şeride girdi.
Birçok sürücüyü tehlikeye atarak ilerleyen Boz’a polis ekipleri, ters yönden gittiği için ‘dur’ ihtarında bulundu.
8 kilometre tersten gidip, otomobille çarptı
Boz, polislerinde ihtarına uymayarak yaklaşık 8 kilometre boyunca otoyoldan tersten yoldan gitmeye devam etti.
Bu sırada otoyolda ilerleyen Fatih İlkgün'ün kullandığı otomobile çarptı.
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
3 kişi hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ters yönde ilerleyen Kemal Boz, eşi Dönay Boz ve çarptıkları otomobil sürücüsü Fatih İlkgün’ün öldüğünü belirledi.
Kazada ölen kişilerin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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