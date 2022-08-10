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    Adana'da tıraş olmaya gelen damatlar davul zurnayla karşılanıyor

    38 yıldır berber dükkanı işleten Ahmet Uluçay, kendisine tıraş olmaya gelen damatları davul zurnayla karşılıyor. Tıraş öncesi oyun oynayan damatlar düğüne prova yapmış oluyor.
    • 10.08.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:00
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    Adana'da tıraş olmaya gelen damatlar davul zurnayla karşılanıyor

    Vefakar berber, evlenecek olan müşterilerinin düğününü dükkanında başlatıyor.

    Adana'da berber dükkanı olan Ahmet Uluçay, aynı bölgede 38 yıldır dükkan işletiyor.

    Bu süre zarfında kendisine tıraş olmaya gelen müşterilerinin mutlu gününü de unutmuyor.

    Düğün öncesi damat tıraşı olmak için dükkana gelenleri davul zurnayla karşılayan Uluçay, bölge halkı tarafından oldukça seviliyor.

    Davul zurna eşliğinde tıraş oldu

    Mahallede oturan Arif Barug, Sema Barug ile dünyaevine girmek için hazırlıklara başladı.

    Uluçay’a damat tıraşı olmaya gelen Barug, kapıda davul zurna eşliğinde karşılanınca önce şaşırıp, daha sonra müziğin ritmine ayak uydurarak oynamaya başladı.

    Bir süre sonra yine davul zurna eşliğinde tıraş olan damat, düğününe mutlu bir şekilde yolculandı.

    Adana'da tıraş olmaya gelen damatlar davul zurnayla karşılanıyor VİDEO

    Adana da tıraş olmaya gelen damatlar davul zurnayla karşılanıyor #1

    Gelenek haline geldi

    Berber Ahmet Uluçay, 38 yıldır damatları davul zurna eşliğinde tıraş etiğini ve bunun bir gelenek haline gediğini, damatların düğününün berberde başladığını anlattı.

    Adana da tıraş olmaya gelen damatlar davul zurnayla karşılanıyor #2

    "Damatlar burada prova yapmış oluyor"

    Damat tıraşını bin liraya yapan Uluçay, “Bu durumdan damatlar çok memnun. Kimi damatlar burada prova yapmış oluyor. Onları oynayarak tıraşa davet edip oynayarak tıraştan gönderiyoruz. Çok eğlenceli bir ortam oluyor. Damatlar burada düğün stresini de atmış oluyor.” dedi.

    Adana da tıraş olmaya gelen damatlar davul zurnayla karşılanıyor #3

    "Böyle bir berber daha önce hiç görmedim"

    Damat Arif Barug ise davul zurnayı gördüğünde önce şaşırdığını ancak daha sonra oynamaya başladığını belirterek, “Çok güzel bir uygulama. Tıraş olurken sürekli müzik çaldı. Hem de düğün öncesi prova yapmış oldum. Çok memnun kaldım. Böyle bir berber daha önce hiç görmedim. Bütün damatlara tavsiye ederim.” diye konuştu.

    Adana da tıraş olmaya gelen damatlar davul zurnayla karşılanıyor #4

    Adana da tıraş olmaya gelen damatlar davul zurnayla karşılanıyor #5


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