Adana'da tırın altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

DHA
Adana'da D-400 kara yolunda Çiğdem U.'nun manevra yaptığı tır, Emircan Zorlu yönetimindeki motosiklete çarptı.
Devrilen motosikletiyle birlikte TIR'ın altında sürüklenen Zorlu, kanlar içinde kaldı.
Sesi duyan Çiğdem U., tırı durdurdu.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Motorcu genç olay yerinde öldü
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zorlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Emircan Zorlu’nun cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Çiğdem U. İse İncirlik Polis Merkezi’ne götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)